İşverenden kısa çalışmaya destek

Hükümetin, üretim ve istihdamın sekteye uğramaması, vatandaşın gelir kaybı yaşamaması için verdiği mücadeleye patronlar da omuz verdi. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan 3.5 milyon çalışana 20 milyar lira kaynak aktarılırken, işverenler de bu ödeneğin üstünü tamamlayarak yaklaşık 5 milyarlık destek sağladı.

2 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Konfederasyon, 20 üye işveren sendikasına bağlı işletmelerinde yaklaşık 2 milyon çalışanı istihdam ediyor. Bu süreci birlikte atlatacağız, üzerimize düşeni yaparız. Kısa çalışma ödeneğininneğinin üstünü tamamlama uygulaması teşvik edildi ve yaygınlaştırıldı. Bununla çalışanlarımıza, ülke ekonomisine 5 milyar liralık destek sağlandı" diye konuştu.



NELER YAPILDI



TİSK Başkanı Akkol devreye aldıkları destek paketlerini şöyle anlattı:

KISA çalışma ödeneğinin üstünü tamamlamayı teşvik ettik.

İŞVEREN sendikaları üyelerine 640 milyon lira maddi destek verdi.

500 bin uzaktan çalışma teknik altyapı erişimi sağlandı.

ÜYE aidatları 6 ay ötelendi.

İNDİRİMLİ market alışverişi ile yüzde 30 indirimli alışveriş imkânı sağlandı.

Hazal ATEŞ