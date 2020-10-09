  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi İşverenden kısa çalışmaya destek

İşverenden kısa çalışmaya destek

3.5 milyon çalışana 20 milyar lira kaynak aktarılırken, işverenler kısa çalışma ödeneğinin üstünü tamamlayıp yaklaşık 5 milyarlık katkı sağladı.

İşverenden kısa çalışmaya destek
Giriş Tarihi: 9.10.2020

Hükümetin, üretim ve istihdamın sekteye uğramaması, vatandaşın gelir kaybı yaşamaması için verdiği mücadeleye patronlar da omuz verdi. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan 3.5 milyon çalışana 20 milyar lira kaynak aktarılırken, işverenler de bu ödeneğin üstünü tamamlayarak yaklaşık 5 milyarlık destek sağladı.

2 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Konfederasyon, 20 üye işveren sendikasına bağlı işletmelerinde yaklaşık 2 milyon çalışanı istihdam ediyor. Bu süreci birlikte atlatacağız, üzerimize düşeni yaparız. Kısa çalışma ödeneğininneğinin üstünü tamamlama uygulaması teşvik edildi ve yaygınlaştırıldı. Bununla çalışanlarımıza, ülke ekonomisine 5 milyar liralık destek sağlandı" diye konuştu.

NELER YAPILDI

TİSK Başkanı Akkol devreye aldıkları destek paketlerini şöyle anlattı:
KISA çalışma ödeneğinin üstünü tamamlamayı teşvik ettik.
İŞVEREN sendikaları üyelerine 640 milyon lira maddi destek verdi.
500 bin uzaktan çalışma teknik altyapı erişimi sağlandı.
ÜYE aidatları 6 ay ötelendi.
İNDİRİMLİ market alışverişi ile yüzde 30 indirimli alışveriş imkânı sağlandı.

Hazal ATEŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İşverenden kısa çalışmaya destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA