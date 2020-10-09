Küçükbaş varlığında Avrupa’da birinciyiz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2020'de koyun sayımızı yüzde 70 artışla 42,7 milyon, keçi sayımızı yüzde 82 artışla 12,4 milyon, toplam küçükbaş hayvan sayımızı yüzde 72 artışla 55,1 milyon başa çıkardık" diye konuştu.

6,6 MİLYARA ÇIKTI

PAKDEMİRLİ, Güdül ilçesinde düzenlenen Ankara Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi'nin açılış töreninde "Türkiye, küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'da birinci sırada. 2023 yılında her bir vatandaşımız için bir küçükbaş hayvan hedefi koyduk" diye konuştu. Pakdemirli 2 yılda hayvancılık desteğini 3,6 milyardan 6,6 milyar liraya çıkardıklarını vurguladı.