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Şöförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisini kurdu

Şöförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisini kurdu
Giriş Tarihi: 9.10.2020

BİNGÖL'ÜN Genç ilçesinde TIR şoförlüğü yapan Sinan Güven (33), koronavirüs nedeniyle kullanımı artan ve kentte fabrikası bulunmayan kağıt bardak için KOSGEB'den 150 bin TL destek alarak üretime başladı. Şoförlüğü de bırakan ve 3 işçisiyle günde 150 bine yakın kağıt bardak üreten Güven'in şimdiki hedefi daha büyük makineler alarak istihdamı artırmak. Genç ilçesinde oturan ve 6 yıl boyunca şehirlerarası TIR şoförlüğü yapan Güven, mola verdiği yerlerde virüs nedeniyle cam bardak kullanımının azaldığını ve kağıt bardak talebinin arttığını fark etti.

BİNGÖL'DE kağıt bardak üreten bir tesisin olmadığını öğrenen Güven, girişimcilik sertifikasıyla KOSGEB'e başvurdu. 150 bin TL hibe desteği alarak, ilçedeki sanayi sitesinde küçük bir kağıt bardak üretim tesisi kurdu. 3 işçi de çalıştırmaya başlayan Güven, günde yaklaşık 150 bin kağıt bardak üretiyor. Ürettikleri bardakları ilçe merkezi ve Bingöl'e satan Güven'in hedefi daha büyük makinalar alarak hem istihdamı artırmak.

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