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Haberler Ekonomi Türkiye, SİHA’larda ABD, İsrail ve Çin’e ciddi rakip oldu

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Türkiye, SİHA’larda ABD, İsrail ve Çin’e ciddi rakip oldu
Giriş Tarihi: 9.10.2020

FİNANCİAL TİMES gazetesi, Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) ABD, İsrail ve Çin'e ciddi rakip olarak ortaya çıktığını yazdı. Haberde, "Genişleyen Türk İHA sanayisi, Türkiye'nin silah alımlarında Batı'ya olan bağımlılığını azaltmak ve ulusal gururu canlandırmak amacıyla savunma üretimini artırmaya yönelik 20 yıllık bir çabanın sonucu" ifadesine yer verildi.

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