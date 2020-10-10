Pakdemirli, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kampüsü'ndeki Bölgesel Tahıl Pas Hastalıkları Merkezi ve Ulusal Tohum Gen Bankası'nı ziyaret etti, Arıcılık Ar-Ge ve İnovasyon Merkezinin açılışını yaptı. Bakan Pakdemirli açılışta, "Dünyanın 3. büyük tohum gen bankasına sahibiz. Dünyanın en büyük zeytin koleksiyonu, en büyük soğanlı bitkiler koleksiyonu bizim ülkemizde. Dünyanın en büyük buğday ıslah programı, Türkiye'nin katkısıyla devam ediyor. Dünyanın ilk çekirdeksiz limonunu ürettik. İşte bu saymakla bitmeyecek Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı fırsatlar ve getirdiği ivmeyle daha da ileriye götürüyoruz" diye konuştu.

BAKAN ADINA KAYIT

Toplam 115 bin 348 tohum örneğini koruma altına aldıklarını ifade eden Pakdemirli, "Hayvan ırklarını da dahil ettiğimizde Bakanlığımıza bağlı enstitülerde bulunan 34 gen bankasında toplam 320 bin genetik materyali muhafaza altına aldık. Gen bankalarımızdaki bu türler sadece bizim değil tüm insanlığın geleceğinin de bir nevi garantisi. O nedenle gen bankaları ve koleksiyon bahçelerimizi dünyadaki tüm bilim insanlarının hizmetine açtık" dedi. Türkiye'nin, 8 milyon arılı kovanla bu alanda dünyada 3'üncü, 110 bin ton bal üretimiyle de ikinci sırada bulunduğunu belirten Pakdemirli, Ege'nin dünya çam balı üretim merkezi olduğunu söyledi. Gen Bankası ziyareti sırasında, Nif Dağı zirvesinden toplanan ve "İzmir Adaçayı" olarak bilinen "Salvia Smyrnaea" tohumunun Dr. Bekir Pakdemirli adına gelecek nesillere aktarılması için kayıt tutuldu. Programa, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cemal Bekle de katıldı.



ÜZÜM ALIMLARINA DEVAM EDİYORUZ

BAKAN Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin müdahale alımına başladığı günden bu yana bir aylık sürede 29 bin ton kuru üzümü üreticiden aldığını belirterek, "25 bin ton daha randevu var, vadesi gelen 303 milyon lira ödeme yaptık, her hafta düzenli ödemeye devam edeceğiz. Üzüm müstahsilinin yanındayız" dedi. Gördes'te AK Parti İlçe Başkanlığı Gençlik Kolları Kongresi'ne katılan Bakan Pakdemirli, ilçedeki bir ceviz işleme tesisini de hizmete açtı. Bakanlığının Gördes'e 18 yılda 735 milyon lira yatırım ve destek sağladığını hatırlatan Pakdemirli, ilçeye tarımsal sulama amaçlı iki gölet daha yapacaklarını sözlerine ekledi.

NERMİN UÇTU