Aydın tarımına 69 milyon lira

AYDIN'DA 2020 yılında en çok yatırım yapılan sektör 68 milyon 919 bin lira ile tarım oldu. Tarımı 55 milyon 100 bin lirayla eğitim, 49 milyon 967 bin ile ulaştırma ve haberleşme takip etti. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 246 projeden 30'unun tamamlandığını, 123'ünün de devam ettiğini belirterek, "Bu yatırımların proje bedeli 7 milyar 684 milyon 778 bin TL, 2020 yılı dönem harcaması ise 280 milyon 626 bin TL'dir" dedi.

MEHMET KAVAS