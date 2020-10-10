İşverene 950 milyon lira normalleşme desteği

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 159 bine yakın işveren ile 1,2 milyonu aşkın çalışan için yaklaşık 950 milyon lira tutarında prim mahsuplaşması yaparak Normalleşme Desteği sağlandığını bildirdi. Normalleşme Desteği'nden 1 Temmuz 2020'ye kadar Kısa Çalışma Ödeneği'ne veya Nakdi Ücret Desteği'ne başvuran iş yerlerindeki bu destekten faydalandırılan sigortalılar, normal çalışma düzenlerine geçmeleriyle birlikte yararlanmaya başlayacak. İşverenlerin SGK'ye ödeyecekleri primlerden azami olarak 1103 lira mahsuplaşma yapılacak.