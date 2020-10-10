Şehrin göbeğinde sanayi sitesi mi olur?

İzmir'in Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'nde bulunan 1. Sanayi Sitesi'nde oto tamirciliği yapan esnaf, yeni bir sanayi sitesinde hizmet vermek istiyor. Şehrin göbeğinde bulunan bölgede özellikle araç yoğunluğundan şikayet eden esnaf, "Yeni ve daha büyük bir sanayi sitesine ihtiyacımız var. Büyükşehir Belediyesi'nden bize bir yer göstermesini istiyoruz" diyor.



SİGORTA ŞİRKETLERİ

Sigorta şirketlerinin keyfi uygulamalarından da rahatsız olan esnaf bu konuda destek bekliyor. Sigorta şirketlerinin Oto Sanayiciler Odası'nın belirlediği fiyat tarifelerini uygulamadığını, aksine kendi düşük fiyat tarifelerini uyguladığını söyleyen esnaf bu durumun değişmesini umut ediyor. Kaza anından sonra araç onarıma geldiğinde değişecek olan parçaların orijinal veya eşdeğer gelmediğini Çin'den ithal edilen parçaların gönderildiğini söyleyen oto tamircileri, orijinal parçaların gönderilmesini istiyor. Eksper atamaları havuz sisteminden yapılması gerekirken her sigorta şirketinin hasar yerine kendi anlaşmalı eksperini yollayarak tamircinin istediği fiyatların değil, sigorta şirketinin istediği fiyatların uygulanmasından şikayet eden esnaf bu durumun haksızlık olduğunu düşünüyor.





EKONOMİYE KAZANDIRILSIN

Tamire getirilen ancak çeşitli nedenlerle tamircinin elinde kalan araçlar da sıkıntı yaratıyor. Her tamircinin yılda sadece 3 araç alma hakkı bulunduğunu söyleyen oto tamirciler, bu hakkın en azından 10'a çıkarılmasını istiyor. Bu sebeple sanayideki hurda araç sayısının da arttığı, artan hurda araçların da kötü bir görüntüye neden olduğunu belirten esnaf, araç satın alma hakkının 10'a çıkarılması ile elde kalan araçların ekonomiye tekrar kazandırılmasının mümkün olduğunu söylüyor.



'DEVLETİMİZDEN VERGİ YAPILANDIRMASI İSTİYORUZ'

● Atakan Ünal: Pandemiden dolayı işlerimiz durgun ve devletten bir yapılandırma istiyoruz. Dere kenarına bir tuvalet yapılmasını ve derenin ıslah edilmesini bekliyoruz.

● İsmail Menteşe: Pandemi sürecinde esnafımız zorluk çekti. Bir banka dışındaki bankalardan kredi çekemedik. Devletimizden vergi yapılandırması istiyoruz.

● Şenkal Ayvalı: Pandemi sürecinde bazı arkadaşlarımız bankadan kredi çekemedi. Bizler acilen sicil affı ve vergi yapılandırması talep ediyoruz ● Mehmet Emin Gevrek: Sitemizde bulunan çöp aktarma istasyonunun şehir dışına taşınmasını istiyoruz. Çöp kamyonları giderken koku yapıyor ve su akıtıyor.

Bu da kazalara neden oluyor.

● Özkan Umursal: Dere kenarında bulunan dükkanların birinde kümes hayvanları besleniyor. Bu kümes hayvanları koku yapıyor ve kötü bir görüntü oluyor. Belediyenin bu konuya el atmasını istiyoruz.

● Muzaffer Ersezer: Konak Belediyesi'nden ricamız 2821 sokak esnafı olarak buradan bir otomobil çıkışı istiyoruz. Devletimizin yılda 3 araç satma sınırlandırmasını kaldırmasını en azından 10 arabaya çıkarmasını bekliyoruz. Bizim bu araçları satmamızla hem parçacı hem kaportacı hem boyacı hem de devlet kazanıyor.

Kısacası bütün Türkiye kazanıyor. Bunun dışında Büyükşehir'den büyük bir sanayi sitesi yer isteğimiz var.

Hacer ÖNOĞLU ÜLGER