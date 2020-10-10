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Haberler Ekonomi Swapta kullanılan TL faizi yükseltildi

Swapta kullanılan TL faizi yükseltildi

Swapta kullanılan TL faizi yükseltildi
Giriş Tarihi: 10.10.2020

MERKEZ Bankası (TCMB) swap işlemlerinde kullanılan Türk lirası faizini yüzde 10,25'ten yüzde 11,75'e yükseltti. Yatırım uzmanı Cem Tözge, atılan bu adımın önümüzdeki dönemde ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin (AOFM) daha yukarı çekileceğinin sinyali olabileceğini söyledi. Faizdeki artışın, Merkez Bankası ile Türk bankalarının taraf olduğu swap işlemlerle TL'ye verilen faizin yükseltilmesi anlamına geldiğini belirten Tözge, "TCMB'den bankalararası işlemelerde işlem limiti kısıtlama ve gecelik fonlama tutarında miktar azaltımı adımlarını görebiliriz" dedi.

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