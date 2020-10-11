1000 metre rakımdaki serada muz ürettiler

UŞAK'IN Banaz ilçesinde yaklaşık 1000 metre rakımdaki jeotermal serada topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen muzların hasadı yapıldı. Birlik Ziraat firması yetkilileri Hamamboğazı bölgesinde 30 muz ağacından başarıyla ürün aldı. Hasada katılan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "Türkiye'de 1000 metre rakımda ilk defa muz üretimi gerçekleştiriliyor" dedi. Birlik Ziraat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yavuz Pala ise üretimi artırmayı hedeflediklerini söyledi.
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