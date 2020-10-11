Bilişimde yüzde 77 istihdam başarısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 8 bine yakın kişiye eğitim verildiğini söyledi. Sektörlerin nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için çeşitli alanlarda İŞKUR aracılığıyla mesleki eğitim kursları düzenlendiğini ve bu çerçevede Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi ile gençlere fırsatlar sunulduğunu ifade eden Bakan Selçuk, "Bu projeyle mesleki eğitim kurslarının standartlarını daha da yükselterek, sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda özel nitelikte eğitimler geliştirdik. Proje kapsamında ilk olarak İstanbul'da daha sonra Ankara'da bilişim alanında eğitimler verdik" dedi.

2015 YILINDA BAŞLADI

2015'TE hayata geçirilen projeyle bilişim sektörüne yönelik mesleklerde eğitimler verildiğini ifade eden Selçuk, şunları söyledi: "Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanlığı, Sistem Ağ Uzmanlığı, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Uzmanlığı, Web ve Mobil Programlama Uzmanlığı, Siber Güvenlik Uzmanlığı, Bulut Bilişim Uzmanlığı mesleklerinde toplam 8 bine yakın kişiye eğitim verdik. Proje kapsamında düzenlenen mesleki eğitim kurslarından yararlananların yüzde 77'si istihdam edildi." Böylece eğitim gören 8 bin uzmandan 6 bin 160'ı işe yerleşmiş oldu