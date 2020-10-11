Ceviz üretiminde dünyada 4’üncüyüz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa Gördes'te Concept Investment Tarım İşletmesine ait ceviz işleme tesisi ve GES projesinin açılışında yaptığı konuşmada, FAO verilerine göre 250 bin tonluk ceviz üretimiyle Türkiye'nin dünyada dördüncü sırada bulunduğun söyledi.

7 FİRMAYLA SÖZLEŞME

VERDİKLERİ desteklerle ceviz üretiminin son 18 yılda yüzde 87,5, son iki yılda ise yüzde 7,1 artış kaydettiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "Manisa'mızda 5 bin 394 ton ceviz üretimi yapılıyor. ÇKS'ye kayıtlı işletmelerimize dekar başına 100 lira ödeme yapıyoruz"diye konuştu. Pakdemirli, "Bugüne kadar ceviz mamullerinin üretilmesi ve işlenmesiyle ilgili 7 yatırımcı ile hibe sözleşmesi imzalandı. Bu projelerin toplam hibe tutarı 6 milyon lira, toplam yatırım tutarı ise 16 milyon lira olup, 2 yatırımcıya 667 bin lira ödendi. Gördes'te açılan tesise de destekler kapsamında 2.3 milyon lira veriliyor. Buradaki şirket Türkiye'nin en büyük ceviz yetiştiricilerinden biri durumunda" ifadelerini kullandı. KONUŞMASININ ardından Bakan Pakdemirli, beraberindekilerle birlikte tesisin açılış kurdelesini kesti.

NERMİN UÇTU