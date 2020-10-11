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Devlet desteğiyle 111 yeni kadın kooperatifi kuruldu

Devlet desteğiyle 111 yeni kadın kooperatifi kuruldu
Giriş Tarihi: 11.10.2020

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde kadın kooperatifçiliği ve bu alanda devletin sağladığı desteklere ilişkin Türkiye genelinde yürütülen eğitim çalışmaları ile 26 bin 748 kişiye ulaşılarak, 111 yeni kadın kooperatifinin kurulması sağlandı.

TEŞVİK EDİLECEK
Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan "Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi" hedefi doğrultusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Orman, Ticaret bakanlıklarınca yaklaşık 3 yıl önce imzalanan protokol kapsamında illerde Kadın Kooperatifçiliği Çalışma Grupları oluşturuldu. Gelecek yıl başlatılması planlanan "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi"ne ilişkin de hazırlık çalışmaları başladı. 30 ay sürmesi öngörülen proje kapsamında kadın kooperatifleri teşvik edilecek. Sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, sendikalar ve üniversitelerin içinde olduğu proje ile 3 bin 500 kooperatif kurma veya ortağı olma potansiyeli bulunan kadın ile 1500 kooperatif ortağı olan kadına kooperatifçilik ve kadının güçlenmesi eğitiminin verilmesi hedefleniyor.

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