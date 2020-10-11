Yabancılar normalleşme adımlarıyla alışa geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ne göre yabancılar 2 Ekim haftasında 131 milyon dolarlık hisse senedi, 479,1 milyon dolarlık da Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı. Yabancıların geçen hafta yaptığı hisse senedi alımları 17 Ocak 2020 haftasından, DİBS alımları da 2 Şubat 2018 haftasından bu yana en güçlü performans olarak kayıtlara geçti. Toplamda yaşanan 610,1 milyon dolarlık alım ise 26 Ocak 2018 haftasından bu yana en çok fon girişinin yaşandığı haftaya işaret etti. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 980,6 milyon dolara yükseldi.

DÖNÜŞ SİNYALİ OLABİLİR

Analistler gösterilen talepte ekonomi yönetiminin attığı normalleşme adımlarının önemi rol oynadığını ifade ederken, AA Finans Analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy, "Geçen hafta en güçlü haftalık giriş yaşanması tesadüf değil. Arkası kesilmedikçe öncü bir sinyal olarak görülebilir" dedi.