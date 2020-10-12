İşsizlik Temmuz döneminde yüzde 13.4'e geriledi

Türkiye genelinde işsizlik Haziran, Temmuz, Ağustos aylarını kapsayan Temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 0.5 puan azalışla yüzde 13.4'e geriledi.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, aynı dönemde tarım dışı işsizlik de, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 16.5'ten yüzde 15.9'a geriledi.

DHA