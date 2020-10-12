Kemeraltı esnafı kira indirimi talep ediyor

Pandemi döneminde yaşanan kısıtlamalar nedeniyle 2020'de çok zor günler geçirdiklerini belirten Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı, yeni yılda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kira indirimi yapmasını bekliyor. Kiralarını ödemekte zorlanan birçok esnaf kepenk kapatmak zorunda kalırken, Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, yeni yılda kira indirimi yapılmaması halinde daha çok dükkanın kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.



VAKIFLAR'IN 600 KİRACISI VAR

Ecdad mallarını yaşatmak için her türlü fedakarlıkta bulunduklarını ve 2020 yılına ait kira borçlarının tamamını ödediklerini belirten Girgin, "Konak'ta SGK binalarındaki esnaftan pandemide 3 ay boyunca kiraların sadece yüzde 10'u alındı. Geri kalanı ise hiçbir şekilde istenmedi. Biz de Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden SGK'yı örnek almasını ve yeni yılda en az yüzde 40 indirime gidilmesini istiyoruz" dedi. Kemeraltı esnafının şu anda yaşadığı en önemli sorununun kira ödemeleri olduğunu belirten Girgin, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kiracısı olan 600 esnafa destek olunmasını ve yeni yıl zamlarında indirime gidilmesini beklediklerini ifade etti. Girgin, "Bu konuda çok ciddi indirim desteği bekliyoruz. Kemeraltı'nda 600 vakıf kiracısı var. Pandemide 3 ay boyunca SGK binalarındaki uygulama bizim için çok önemli bir örnektir. SGK kiraların yüzde 90'ından feragat etti. Ama Vakıflar Genel Müdürlüğü bu konuda hiçbir adım atmadı. Sadece genelge kapsamında olan kafeterya, berber, lokanta sinema gibi kamuya açık yerlerin 3 ay kiralarını öteledi. Ama 3 ay sonra bu kiraları da aldı" diye konuştu.





ZARARLAR TELAFI EDILMELI

PANDEMİ sürecinde oluşan zararlarının kira indirimiyle telafi edilmesini isteyen Girgin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'evde kal' çağrısına kulak veren esnafımız 3 ay boyunca dükkanlarını açmadı. Genelge kapsamında olsun veya olmasın insanlar bir şey üretemedi. Üretemediği şeyin stopajını, sigortasını, kirasını ödemek zorunda kaldılar. 2021 yılında çok ciddi bir kira indirimi bekliyoruz. Pandemi döneminin en zor günlerinde biz kiralarımızı ödedik. Bu fedakarlığımızın karşılığını almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



DÜKKANLAR BOSALMASIN

DERNEK Başkanı Girgin, esnafın dükkanları boşaltmasının çok büyük kayıp olacağını belirterek, "Burada kiralar aylık en az bin liradan başlayıp 30 bin, 40 bin liraya kadar çıkıyor. 7 metrekare yere bile 5 bin lira kira ödeyenler var. Dükkanların kapanması Kemeraltı kültürüne yakışmıyor. Burada AVM'lerle rekabet ediyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne dilekçe de göndereceğiz" dedi.

Tolga TEKİN