Savunma ve havacılık sanayisi ihracatı zirvede

TÜRKİYE'NİN savunma ve havacılık sanayi sektörü, geçen ay en fazla ihracatı 77 milyon 167 bin dolarla Azerbaycan'a gerçekleştirdi. Eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artan savunma ve havacılık ihracatı, ağustos ayına göre ise yüzde 58,7 yükselerek 281 milyon 582 bin dolara ulaştı. Savunma ve havacılık sanayi, Türkiye'nin toplam ihracatından eylülde yüzde 1,9, yılın 9 ayında da yüzde 1,4 pay aldı. İhracat sıralamasında Azerbaycan'ı, 62 milyon 974 bin dolarla Umman, 62 milyon 77 bin dolarla ABD, 15 milyon 673 bin dolarla Hindistan ve 14 milyon 588 bin dolarla Almanya izledi. Savunma ve havacılık sanayi sektörü, geçen ay 113 noktaya ihracat gerçekleştirdi.