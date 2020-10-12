Takviye gıdayla halkı aldatana ağır ceza

Ticaret Bakanlığı, gıda takviyelerini "her derde deva" şeklinde pazarlayan firmalara karşı topyekûn mücadele başlattı. Bakanlık, "Yaşlanmayı geciktirir, zayıflatır, yağ yağar, kilo aldırır, saç çıkartır, kelliği önler, cinsel performansı arttırır" gibi yasalara aykırı sağlık beyanında bulunan umut tacirlerine ceza yağdırdı.

HALKI YANILTIYORLAR

Bakanlık 800'e yakın takviye edici gıda sektörü reklamını incelemeye aldı. Bu firmalara yaklaşık 7 milyon lira ceza uygulandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, takviye edici gıdalar da dâhil herhangi bir ürünün reklam ve tanıtımında "sağlık beyanı" anlamına gelecek ifade ve görsellerin kullanılmasının yasaklandığını belirterek, "Bunun için izin alınması gerekiyor. Takviye edici gıda sektöründe en çok karşılaştığımız sorun internette yapılan reklam ve tanıtımlar. Burada 'zayıflatır, yağ yakar, kilo aldırır, boy uzatır, kelliği önler, cinsel performansı artırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı korur veya hastalıkların tedavisine yardımcı olur' gibi mevzuata aykırı beyanlar kullanılıyor. Bu yolla da tüketicilerimiz aldatılıyor" dedi. Öte yandan pandemide Kovid- 19'a karşı koruduğu iddialarıyla bazı ürünlerden rant elde edilmeye çalışıldığı gözlendi.

HAZAL ATEŞ