Taşıt kredilerindeki artış 11 milyar liraya yaklaştı

KAMU bankaları öncülüğünde başlatılan ve bankacılık sektörünün katkı sağladığı avantajlı vade ve faiz imkanlarının etkisiyle taşıt kredilerindeki artış 9 ayda 11 milyar liraya yaklaştı.



HAZİRAN ayıyla birlikte taşıt kredilerinde güçlü büyüme görüldü. Yılın üçüncü çeyreğinde Türk bankacılık sektörünün taşıt kredi bakiyesi ve satışları rekor kırdı. Yılın 9 aylık döneminde taşıt kredi bakiyesinde 10,8 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek artışı görüldü. Taşıt kredi bakiyesi, eylül sonunda 32 milyar liraya ulaştı. Bakiyeler ikinci çeyrekte 2,4 milyar lira ve 3. çeyrekte 6,6 milyar liralık artış gösterirken, geçen yılki satışlar 9 ayda geçildi.