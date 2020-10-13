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Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sanayi üretimi ile ilgili flaş açıklama: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz

Son dakika: 'tan sanayi üretimi ile ilgili flaş açıklama: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz

Son dakika haberine göre , hesabı üzerinden ayı sanayi rakamları ile ilgili yaptığı değerlendirmede "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz" dedi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sanayi üretimi ile ilgili flaş açıklama: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz

13.10.2020, 11:35 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020,12:04

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz. Ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4; perakende satış hacmi yüzde 5,8 artarken, sektörel ciro endeksi ise yıllık yüzde 23,5 yükseldi" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz. Ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4; perakende satış hacmi yüzde 5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık yüzde 23,5 yükseldi. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz" ifadesini kullandı.

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