Son dakika: Sanayi üretimi verisi açıklandı! Ağustos ayında yüzde 10.4 artış

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2, imalat sanayi sektörü endeksi %11,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,3 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %3,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,5, imalat sanayi sektörü endeksi %3,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 arttı.