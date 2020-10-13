Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün havacılığı derinden etkilediğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Rakamlar 2019 yılına göre çok düşük. Fakat THY, her zamanki gibi en iyisini yapmaya çalışıyor. Günlük uçuş sayısı ile Avrupa'da 2. sıraya yükseldik. Bayrak taşıyıcıları arasında 1. sıradayız. Ekibimize ve bizi tercih eden size teşekkürler."
Korona 😷 havacılığı derinden etkiliyor— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) October 13, 2020
Rakamlar 2019 yılına göre çok düşük. Fakat #THY, her zamanki gibi en iyisini yapmaya çalışıyor
Günlük uçuş sayısı ile Avrupa'da 2.sıraya yükseldik. Bayrak taşıyıcıları arasında 1.sıradayız.
Ekibimize ve bizi tercih eden size teşekkürler https://t.co/8MUiIUj7sk pic.twitter.com/HaS6uEqZKd
THY günlük sefer sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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