ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Otomobilinin bataryasında kullanılacak lityumu üretecek Eskişehir Kırka'daki Eti Maden Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Bakanlığın, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında cevher, rafineri üründen daha katma değerli ürünler üretme hedefi olduğunu anımsatan Bakan Dönmez, elektrikli otomobillerde kritik teknolojilerden birinin de pil ve yazılım olduğunu ifade etti ve "Yerli otomobilin bataryası için gerekli lityumu burada üreteceğiz. Tesiste yıl sonu itibariyle üretime geçilecek" dedi.
BARIŞ ŞİMŞEK / ESKİŞEHİR
Yerli otomobile yerli pil haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.