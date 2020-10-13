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Haberler Ekonomi Yerli otomobile yerli pil

Yerli otomobile yerli pil

Yerli otomobile yerli pil
Giriş Tarihi: 13.10.2020

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Otomobilinin bataryasında kullanılacak lityumu üretecek Eskişehir Kırka'daki Eti Maden Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Bakanlığın, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında cevher, rafineri üründen daha katma değerli ürünler üretme hedefi olduğunu anımsatan Bakan Dönmez, elektrikli otomobillerde kritik teknolojilerden birinin de pil ve yazılım olduğunu ifade etti ve "Yerli otomobilin bataryası için gerekli lityumu burada üreteceğiz. Tesiste yıl sonu itibariyle üretime geçilecek" dedi.

BARIŞ ŞİMŞEK / ESKİŞEHİR

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