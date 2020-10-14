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Haberler Ekonomi Büyükşehir 20 konutu satıyor

Büyükşehir 20 konutu satıyor

Büyükşehir 20 konutu satıyor
Giriş Tarihi: 14.10.2020

İZMİR Büyükşehir Belediyesi 20 adet konutu satışa çıkardı. Büyükşehir'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre taşınmazlardan 4 milyonu aşkın bir gelir elde edilmesi planlanıyor. Karabağlar Yaşar Kemal Mahallesi'ndeki dairelerin satışı ihale usulü ile yapılacak. İhalede geçici teminat bedeli 20 bin ila 24 bin TL arasında değişiyor.

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