Büyükşehir 20 konutu satıyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi 20 adet konutu satışa çıkardı. Büyükşehir'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre taşınmazlardan 4 milyonu aşkın bir gelir elde edilmesi planlanıyor. Karabağlar Yaşar Kemal Mahallesi'ndeki dairelerin satışı ihale usulü ile yapılacak. İhalede geçici teminat bedeli 20 bin ila 24 bin TL arasında değişiyor.