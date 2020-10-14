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İzmir’de dev zirve

ve Para Dergisi'nin Tarım ve himayesinde yeni 10 yılda Türkiye tarımının yol haritasına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği " Webinar Serisi ve Zirvesi"nin son toplantısı olan fiziki zirvesi yarın (15 Ekim 2020) Swissotel Büyük Efes İzmir'de yapılacak

İzmir’de dev zirve
Giriş Tarihi: 14.10.2020

Eş zamanlı olarak web'den de yayınlanacak olan zirveye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katılacak. IV. Tarım Ormanın Geleceği Buluşması'nın da ana çerçevesini "Toprağına Sahip Çık - Türkiye Tarımının Yeni 10 Yılı" teması oluşturacak. Turkuvaz Medya Grubu İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş'in açılış konuşmasıyla başlayacak zirve kapsamında yapılacak özel oturuma Bakan Pakdemirli konuk olacak. İkinci özel oturumda ise Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın özel bir sunum yapacak.

ÖDÜLLER VERİLECEK
ZİRVE kapsamında Tarımı Geleceğe Taşıyanlar Ödül Töreni de düzenlenecek. Projeleriyle tarımın gelişmesine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayan gıda, tarım ve hayvancılık alanında 10 işletmeye ödül verilecek. "Genç Topraklar" ödülü kapsamında ise beş tarım girişimine altı ay boyunca iletişim ve mentorluk desteği sağlanacak. Sektörden firmalarla işbirliklerinin gerçekleştirileceği proje kapsamında üniversite ve Ar-Ge merkezi olan tarım ve hayvancılık sektöründen şirketlerle bu girişimlere yönelik eğitimler düzenlenecek. Zirvedeki "Türkiye Tarımının Yeni 10 Yıldaki Hikayesi" ve Atıksız Sofralar" konulu paneller, alanında duayen isimlerin görüşlerini paylaşmasına olanak verecek.

Mert ALPDÜNDAR

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