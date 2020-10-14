OECD’de birinci dünyada ikinciyiz

Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı ağustos ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi. Sanayi Üretim Endeksi'nde ağustos ayındaki yıllık yüzde 10,4 artışla "Türkiye'nin OECD'de 1'inci, dünyada Singapur'dan sonra 2'nci sırada olduğuna" dikkati çeken Albayrak, perakende satış hacmi endeksinin yıllık bazda yüzde 5,8, sektörel ciro endeksinin de yüzde 23,5 yükseldiğini belirtti. Bakan Albayrak, "İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KOVİD-19'A RAĞMEN AGUSTOS REKORU KIRILDI

TÜİK verilerine göre temmuzda, yurt içinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü mart ayındaki seviyeyi geride bırakan sanayi üretimi endeksi, güçlü performansını ağustosta da sürdürdü. Söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 16 yükselen arındırılmamış sanayi üretim endeksi 114,9 seviyesine ulaştı. Böylece endeks, serinin açık-landığı 2005'ten bu yana en yüksek ağustos değerini aldı. Daha önce en yüksek ağustos değe-ri 2017'de açıklanmıştı. Bahçeşehir Üniversite-si Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol, "Dip-ten toparlanma, mayıs itibarıyla başladığı gibi salgın öncesi dönemi de yakaladık. Hatta salgın öncesi dönemin üzerine çıkacağımızı görebiliyo-ruz." diye konuştu.



SANAYİ ÜRETİMİNDE 2.5 YILIN EN YÜKSEK ARTIŞ

NORMALLEŞMENİN başlamasıyla birlikte toparlanan sanayi üretiminde hızlı yükseliş yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretimi ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.4 ile 7.1 olan beklentinin üstünde arttı. Yüzde 10.4'lük artış yıllık bazda Ocak 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek artış oldu. Sanayi üretimi aylık bazda ise sıfır olan artış beklentisinin aksine yüzde 3.4 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yüzde 16 artış görüldü. Ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019'un aynı ayına göre yüzde 5,2 artış gösterdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ağustos sanayi üretimi yıllık %10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı. Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. İmalat sanayiinde; siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor. Canlanma 3. çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak" dedi.