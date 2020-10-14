Son dakika: Bakan Varank müjdeyi duyurdu! Erdoğan başkanlığında kuruluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklama ile Başkan Erdoğan başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesi kurulacağını açıkladı.
İşte Varank'ın açıklaması
Son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti, Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz. Sanayi ve teknoloji politikalarının bugünü ve geleceği, devletimizin en üst makamı tarafından sahipleniliyor. Sanayileşme İcra Komitesi ile mevcut kabiliyetlerimizi daha üst basamaklara taşıyacak küresel rekabetin vazgeçilmez bir oyuncusu olacağız.
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