Altın yeniden yükselişe geçti

KÜRESEL piyasalarda altındaki değer kaybıyla önceki gün 482 liraya gerileyen gram altın fiyatlarında dün yükseliş yaşandı. Gram altın 485 liradan satılırken çeyrek altın 796 liradan el değiştirdi. Cumhuriyet altını ise 3 bin 165 liradan satıldı. Altın, ABD canlandırma paketinde anlaşmaya varılamaması sonucu doların gücünü korumasına paralel olarak ivme kazanmada zorlandı ve önceki gün 1,900 direnç seviyesinin altında kaldı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 0,4'lük artışla 1,899 dolar seviyesine çıktı. Uzmanlar, Covid-19 aşısı ve ABD'deki teşvik paketi görüşmelerine ilişkin belirsizliğin sürmesinin risk iştahını azalttığını ve ons altının değer kazandığını ifade etti.