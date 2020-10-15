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Haberler Ekonomi Pınar ürünleri Çin pazarında satılacak

Pınar ürünleri pazarında satılacak

Pınar ürünleri Çin pazarında satılacak
Giriş Tarihi: 15.10.2020

TÜRKİYE çiftçilerinin ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam eden Pınar, Çin pazarına giriş yaptı. Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, "Çin'i Pınar Labne, Pınar Beyaz, Pınar Süzme Peynir ve Süt Tozu ile buluşturmaya hazırlandıklarını belirterek, "9 ayda 32,7 milyon dolarlık ihracat yaptık" dedi. İzmir'den Çin'e yapılacak ilk sevkiyatta Pınar fabrikasını ziyaret eden İzmir İl Tarım Müdürü Mustafa Özen de dış satımın önemine dikkat çekti.

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