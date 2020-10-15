Sıfır araçlardaki yüksek aksesuar bedelleri can yakıyor

Vatandaşların kişisel tercihlerine kalmış bir konunun emrivaki yapılmasının yanlış olduğunu söyleyen İzmir Oto Tamircileri Odası Başkanı Necdet Heppekcan, 'Sıfır araçlar ülkeye çıplak geliyor fakat acenteler yani araç satanlar, bu araçları aksesuarlı satıyor. Vatandaşın kişisel tercihine kalmış bir konu zorla vatandaşa dayatılıyor. Gelen zamların üçte biri kadar da aksesuar için para ödeniyor. Vatandaş bu artışları Eylül ayında yapılan ÖTV zammına bağlıyor ancak işin aslı öyle değil" diye konuştu.

HAKSIZ ÖDEME İSYANI

HAKSIZ bir ödemeye daha zorlanan vatandaşın isyan ettiğini vurgulayan Başkan Heppekcan, "Mesela araçlara basamak, cam filmi, ön - arka tamponlara nikelaj, seramik kaplama gibi ilaveler yapıyorlar. 1000- 1.500 lira tutarındaki seramik kaplamaya 7 bin lira yazılıyor. Bu şekilde aracın bedeli yükseliyor. Artışları vergiden dolayıymış gibi algılayan vatandaş bunu bilmeden öfkeleniyor. Oysa zammın üzerine bir de bu geliyor. Yani üçte bir kadar da aksesuar parası ödenmiş oluyor. Esasında bu fiyatlar aksesuarlardan kaynaklı" dedi.

VATANDAŞA YÜK OLDU

AKSESUARI talep etmediğinde vatandaşa araç satışı yapılmadığını öne süren Heppekcan, "Aksesuar istemiyorum dediğiniz anda sizi bırakıyorlar çünkü sırada bekleyen çok. Bu nedenle satış yapılmıyor. Bu satışın yapılmamasından kayıp yok çünkü alıcı çok. Aksesuar parası ödenmesi nedeniyle herkes vergilerde suç buluyor. Oysa elbette ÖTV ve vergi zammı geldi ama üçte bir kadar aksesuar verdiğini bilmiyor. 300 bin liralık araç 460 bin liraya geliyor. 160 bin lira vergi sanılıyor. Oysa 50 bin lirası aksesuar ücreti. Araç zammı yetmedi, Aksesuar parası da vatandaşa yük" dedi.





BAKANLIK DENETLEMELİ

ARAÇLARIN aksesuarlarının kişisel bir konu olduğuna değinen Heppekcan, şunları söyledi: "Bir aracın hem çıplak hem de aksesuarlı fiyatları var. Diyorlar ki, 'Japonya'dan öyle geliyor' oysa araç çıplak gelir. İster takarım ister takmam. Ceremesini müşteri çekiyor. Paket halinde sunuluyor çünkü. Bu tüm araba markaları için geçerli. Korona fırsata çevrilmiş. Dışarda satsan 15 bin lira olacak aksesuarlar bu sayede 50 bin liraya geliyor. Bu kar araç satan firmalara yarıyor. Bunu bildiğiniz ve herkes tarafından en bilinen markalar yapıyor. İkinci el araçta bu uygulama mevcut değil fakat sıfır araçlarda çok sorun var.. Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda çözüm üretmesi gerekiyor. Bu konuda denetim yapılması ve çözüme kavuşturulması şart" diye konuştu.