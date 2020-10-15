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Haberler Ekonomi Tire Organize Sanayi’de susuzluk yaşanmayacak

Tire Organize Sanayi’de susuzluk yaşanmayacak

Tire Organize Sanayi’de susuzluk yaşanmayacak
Giriş Tarihi: 15.10.2020

TİRE Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSBİ) susuzluk yaşanmayacak. TOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler, "Yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edildiği OSB'de uygulanan akılcı projelerle 2021 yazında su sorunu tamamen bitecek" dedi. K.Menderes'te İZKA destekli 'TARSU' adıyla örnek bir projeye imza attıklarını ifade eden Gürler, "Arıttığımız suyu Karateke Köyü Sulama Kooperatifine vereceğiz. 1'er milyon TL hibe desteği aldık" diye konuştu.

NADİR UYSAL (ÖZEL)

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