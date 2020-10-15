Yetki belgesi almadan emlakçılık yapılamayacak

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, taşınmaz ticaretine ilişkin yönetmelik değişikliğiyle, emlakçılık faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçladıklarını belirterek, artık yetki belgesi almadan emlakçılık faaliyeti yapılamayacağını ve belgesi bulunmayan işletmelerin ilan sitelerine üye olamayacağını bildirdi. Ticaret Bakanlığının yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanırken Bakan Pekcan, yetki belgesi olmadan emlakçılık yapanlar hakkında idari yaptırım uygulanacağını bildirdi. Taşınmaz ticaretine yönelik ilanlara ilişkin de ilk kez düzenleme yapıldığına dikkati çeken Pekcan, "Yetki belgesine sahip olmayan işletmeler ilan sitelerine üye olamayacak" bilgisini verdi.