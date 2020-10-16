Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız. Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz. KGF kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun."

Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız!



Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz. KGF kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun. https://t.co/2tgnSUESCS — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 16, 2020

Türkiye Bankalar Birliği'nden turizm sektörüne destek paketi