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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz

duyurdu: 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL’lik destek paketini devreye alıyoruz. kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz

16.10.2020, 16:30

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız. Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz. KGF kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun."

Türkiye Bankalar Birliği'nden turizm sektörüne destek paketi

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