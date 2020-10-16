Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız. Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz. KGF kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun."
Türkiye Bankalar Birliği'nden turizm sektörüne destek paketi
Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 16, 2020
Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz. KGF kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun. https://t.co/2tgnSUESCS
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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