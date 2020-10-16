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Haberler Ekonomi Yeni İstihdam Paketi TBMM'de!

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Son dakika haberine göre Meclis'e sunuldu. Grup Başkanvekili , "Vergi ve borçlarının yapılandırılması çalışmamız var." dedi.

Yeni İstihdam Paketi TBMM'de!

16.10.2020, 15:23 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020,15:31

TBMM'de yeni istihdam paketine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili açıklamasında önemli bilgiler verdi. Muş, "Teklifimiz 43 maddeden oluşmaktadır. Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması çalışmamız var" dedi.

TBMM'de basın mensuplarına açıklamalar da bulunan Mehmet Muş şunları kaydetti:

Vergi affı demeyelim de vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırma çalışmamız şu an var. Teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Kanun teklifimizin görüşmeleri esnasında Plan bütçe Komisyonumuza bunu sunacağız.

ŞARTLARI NELER?

Yapılandırmanın nasıl olacağıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muş, "Geçmişte yaptıklarımız var. Onlara benzer olacak. Teknik kısımlar devam ettiği için, onları komisyon aşamasına bu tekliflerimizi vereceğimiz zaman sizinle paylaşacağız. Vergi ve SGK yapılandırması üzerine çalışıyoruz" dedi.

SİCİL AFFI GELECEK Mİ?

Basın mensuplarının 'sicil affı gelecek mi?' şeklinde soruna yanıt veren Muş şöyle dedi:

"Şu an onunla ilgili bir çalışmamız yok. Daha önce biliyorsunuz pandemi sürecinde yapmıştık bunu. Bu teklimizde şu an yok. Şu an söz konusu değil

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