Türkiye'nin gözü burada! Başkan Erdoğan müjdeyi açıklıyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, doğal gaz sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisini ziyaret edeceğini belirterek, "Yeni müjdeler geliyor" açıklaması yapması gözleri bir kez daha Karadeniz'e çevildi. 21 Ağustos'ta açıklanan 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfi, bugün yukarı yönlü revize edilecek. Erdoğan'ın, gazın çıkarılması ve karaya ulaştırılmasına dair de detaylar vermesi bekleniyor.

Tuna-1 sahasındaki rezervin tamamına ulaşılabilmesi için bölgede birden fazla kuyuda sondaj yapılacak. Bu rezervin çıkarılması çalışmalarında Fatih sondaj gemisine Kanuni sondaj gemisi de eşlik edecek. Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin 2021 sonuna kadar Tuna-1 sahasında 10 kuyu açmak suretiyle sondaj çalışmalarını hızlandırmaları planlanıyor.

GRUP TOPLANTISINDA DUYURMUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba günü TBMM'de grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Ülkemizin sondaj filosuna kattığı son gemi olan Kanuni, bakım çalışmalarının bitmesinin ardından Karadeniz'deki görevi için yola çıktı. Önce İstanbul'a ardından da Zonguldak'a uğrayarak belirlenen sondaj sahasına ulaşacak. Kanuni'nin faaliyetlerinden de inşallah müjdeli haberler bekliyoruz. Fatih sondaj gemimiz keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi haberi milletimizi adeta sevince boğulmuştur. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından da yeni müjdeler bekliyoruz. İnşallah Cumartesi günü Fatih Sondaj gemimize giderek çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezervi miktarını açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.