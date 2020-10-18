Fatih Gemisi’nden yeni rezerv müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nde yaptığı incelemenin ardından keşfedilen yeni doğalgaz rezervini duyurdu. Gemiyi İstanbul'un fethinin 567. yıldönümü olan 29 Mayıs'ta Haydarpaşa Limanı'ndan Karadeniz'e uğurladıklarını hatırlatan Erdoğan, Trabzon Limanı'nda kule montajı, bakım ve ikmali yapılan 20 Temmuz'da Sakarya sahasının şu anda bulunduğu yerdeki Tuna- 1 kuyusunda sondaja başladığını ifade etti. Yapılan çalışmalar sonunda 320 milyar metreküplük doğalgaz bulunduğu müjdesini 21 Ağustos'ta ilan ettiklerini aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

İLAVE 85 MİLYAR METREKÜP

Bu tarihten sonra da sondaj faaliyetlerine devam eden gemimiz, 4 bin 445 metre derinliğe ulaştı. Test, analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece Sakarya sahasının Tuna-1 bölgesindeki toplam doğalgaz rezervi 405 milyar metreküpü buldu. Bu kuyudaki çalışma önceden planlandığı şekilde 4 bin 775 metre derinliğe ulaşılmasıyla sona erdi. Fatih gemimiz inşallah önümüzdeki aydan itibaren sondaj faaliyetlerine yine Sakarya sahasındaki Türkali-1 kuyusunda devam edecek. Buradan da sevindirici haberler bekliyoruz. Tuna-1'de keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğalgazı burada kurulacak platform vasıtasıyla topraklarımıza ulaştıracak ve ülkemizin tamamına hizmet veren sisteme entegre edeceğiz. Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmak. Böylece Türkiye, tarihindeki en büyük hidrokarbon kaynağına kavuşmuş olacak. İnşallah Karadeniz'deki ve Akdeniz'deki yeni sondajlardan alacağımız müjdelerle bu kaynağı daha da genişleteceğiz.

YERLİ VE MİLLİ İMKANLAR

Kanuni Sondaj Gemimiz Karadeniz'deki sondaj faaliyeti için yola çıktı. Yıl sonuna kadar fiilen kuyu açmaya başlayacak. Hepsi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait sondaj gemilerimiz, dünyadaki toplam derin deniz sondaj filosunun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor. Sismik araştırma gemilerimiz de kendi alanlarının en modern donanımlara sahip. Fatih, millileşme yolunda önemli bir adımdı. Şimdi yeni bir adım daha atarak uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık. 'Kaşif' adını verdiğimiz robot sayesinde yüzlerce metre derinlikteki elektrik ihtiyacını ve video görüntülerini hiçbir riske girmeden elde edeceğiz. Kalkınma ve büyüme çabamızın en büyük kalemini oluşturan petrol ve doğalgazda dışarı ödediğimiz rakam azaldıkça bu hizmetleri millete daha hesaplı şekilde sunacağız. Yıllarca gıpta ile baktığımız bu zenginliklere artık ülkemizin de sahip olabileceğini görmemiz, inşallah diğer alanlardaki mücadelelerimizin başarıya ulaşacağının da işareti.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE SERT ELEŞTİRİ

Konuşmasında Avrupa Birliği'ne de sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Ülkemizin ve Kıbrıs halkının haklarını hiçe sayan hiçbir oldubittiye izin vermemeye kararlıyız. Çifte standart sebebiyle AB'nin güvenirliği zaten azalmıştı. Akdeniz'de adil bir tutum takınmazlarsa bu durum AB'nin sonunun geldiğinin resmen ilanı olacak. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda özellikle de toprağında gözümüz yoktur. Ekonomimizi üretim, ihracat, istihdam odaklı olarak büyütmeyi sürdüreceğiz. Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz. Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da haklının yanında durmayı sürdüreceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda durmayacağız. Türkiye'yi girdiği bu yoldan döndürmeye artık ne darbeler ne ekonomik tuzaklar ne siyasi ayak oyunları ne de içi boş tehditler kafi gelir" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN GEMİDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Fatih Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, Sakarya gaz sahasındaki sondaj faaliyetinin tamamlanması talimatı verdi. Saha çalışanlarına seslenen Erdoğan, "Milletimize hasretle beklediği müjdeyi sizlerin gayret ve çalışmaları neticesinde verdik. Sizlere, emeği geçen herkesi teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.



BERAT ALBAYRAK: DÜNYA HAYRANLIKLA İZLEYECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı müjdenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Albayrak, "Nasiptir, nasip... Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı. Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek" ifadelerini kullandı.