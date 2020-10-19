2021 yılı bütçesi Meclis’e sunuldu

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclise sunuldu. 2021 yılı bütçe büyüklüğü 1 trilyon 346,1 milyar TL olarak öngörüldü. Bu yıl ilk kez program bütçe esasına göre hazırlanan 2021 Merkezi Yönetim Bütçesinde ödenekler, 68 program arasında dağıtıldı. 2021 yılı bütçesi, AK Parti hükümetlerinin 19'uncu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sonrası hazırlanan 3'üncü bütçe oldu. Vergi dışı gelirlerin ise 178,4 milyar lira olması öngörüldü. 2021 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 346,1 milyar lira, faiz hariç giderler 1 trilyon 166,6 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 101,1 milyar lira, vergi gelirleri 922,7 milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü. Teklifle, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 223,5 milyar lira, özel bütçeli idarelere 119,9 milyar lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara da 2,7 milyar lira ödenek ayrıldı.

ÖTV'DEN 213 MİLYAR TL

2021 yılında vergi gelirlerinin dağılımına bakıldığında; gelir vergisi 195,3 milyar TL, kurumlar vergisi 105,2 milyar TL, özel tüketim vergisi 213,7 milyar TL, dahilde alınan KDV 70,6 milyar TL, ithalatta alınan KDV 194,9 milyar TL, motorlu taşıtlar vergisi 18,5 milyar TL, BSMV 28,5 milyar TL, damga vergisi 23,8 milyar TL, harçlar 34,4 milyar TL, diğer vergiler 37,9 milyar TL olarak öngörüldü. Vergi dışı gelirler ise 178,4 milyar TL olarak hedeflendi.

REEL SEKTÖR DESTEĞİ

2021 bütçesinde personel giderlerine 326,6 milyar TL, sosyal güvenlik prim ödemelerine 54,5 milyar TL, kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet alım giderlerine 89,1 milyar TL, cari transferlere 536 milyar TL, sermaye giderlerine 103,7 milyar TL, sermaye transferlerine 8,8 milyar TL, borç verme giderlerine 38 milyar TL, yedek ödeneklere 9,9 milyar TL, faiz giderlerine de 179,5 milyar TL ayrıldı. Teklifte, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Sitelerine (KSS) 2021 yılında 1 milyar 124 milyon TL kaynak ayrıldı. Özel sektör yatırımları ve istihdamın desteklenmesi stratejisi kapsamında sosyal güvenlik işveren prim destekleri için 27,7 milyar TL, tarımsal kredi faiz destekleri için 5,5 milyar TL, hazine destekli kefaletler için 5,5 milyar TL, ihracat destekleri için 4,1 milyar TL, esnafların finansmana erişimi için 3,8 milyar TL ödenek tahsis edildi. TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge destek programı TARAL için 2021 yılı bütçe teklifinde belirlenen ödenek tutarı 2 milyar 163 milyon TL oldu. Ayrıca, program bütçe sınıflandırmasına göre bakıldığında da araştırma, geliştirme ve yenilik için ayrılan toplam kaynak 6 milyar 842 milyon TL oldu. Bütçeden yerel yönetimlere 114 milyar TL kaynak ayrıldı.



YÜKSEKÖĞRETİME 52, 2 MİLYAR LİRA

PROGRAM bütçe esasına göre; Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitim hizmeti veren diğer kurum ve kuruluşlara 2021 yılında 19,1 milyar TL'si yatırım olmak üzere toplamda 211,4 milyar TL kaynak ayrıldı. Bu kapsamda; Yükseköğretim Programına 52,2 milyar TL, Ortaöğretim Programına 43 milyar TL ödenek verildi. Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi 11,3 milyar TL olarak belirlendi. 2021 yılında sağlık sektörü yatırımlarına 20,1 milyar TL ayrıldı. Bu tutarın 18,5 milyar TL'sinin Sağlık Bakanlığı, 1,6 milyar TL'sinin ise üniversiteler için ayrılması öngörülüyor. Bütçeden tarıma 42,4 milyar lira ayrılırken, bu kapsamda, tarımsal destek programları için 22 milyar TL, tarım sektörü yatırımları için 12,1 milyar TL, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT'lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 8,3 milyar TL harcama yapılacak.