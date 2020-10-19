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2023’e kadarki dönemde emekliye maaş artışı çıktı

2023’e kadarki dönemde emekliye maaş artışı çıktı
Giriş Tarihi: 19.10.2020

2021-2023 bütçesinde aslan payı, 474 milyar lira ile çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe ayrıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 474 milyar lira ödenek ayrıldı. Emekli, yaşlı aylıklarına ek kaynak ayrılırken; bayram ikramiyeleri ödenmeye devam edecek. Memur-işçi tüm çalışanların hakları korunacak, sosyal destekler artarak sürecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gelecek yıl için 155 milyar, 2022 yılı için 161.1 milyar, 2023 için 157.8 milyar lira bütçe öngörüldü. 2021 bütçesinde sosyal güvenlik prim ödemelerine 54,5 milyar lira ayrıldı.

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