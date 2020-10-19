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Haberler Ekonomi 65 ilaç daha geri ödeme listesinde

daha geri ödeme listesinde

65 ilaç daha geri ödeme listesinde
Giriş Tarihi: 19.10.2020

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1'i kanser, 8'i solunum hastalıkları, 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelir ödeme listesine yeni ilaçlar aldıklarını belirterek, "1'i kanser, 8'i solunum hastalıkları ve 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Bu ilaçlardan 63'ü yerli üretim niteliğine sahip. Son alınan ilaçlarla birlikte SGK tarafından bedeli ödenen ilaç sayısı toplam 8 bin 862'ye ulaştı" dedi. Vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceğini belirten Selçuk, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.

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