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Haberler Ekonomi Ayvalık zeytinyağına tam not

Ayvalık zeytinyağına tam not

Ayvalık zeytinyağına tam not
Giriş Tarihi: 19.10.2020

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, ünlü isimlerle birlikte 'Türkiye'yi Geziyorum' programı kapsamında Balıkesir Ayvalık'ta sektörün öncüsü Köklü zeytinyağları fabrikasına ziyarette bulunarak, zeytinyağı üretimi ve aşamalarını yerinde inceledi. Pervin Ersoy ile birlikte oyuncu İlker Ayrık, şarkıcı Zara, Rachel Araz, Aslı Hünel gibi birçok ünlü isim zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir yere sahip Ayvalık'ta görüşmeler yaptı. Erken hasat zeytinyağının tadımını yapan Pervin Ersoy ve beraberindeki ünlüler ürüne tam not verdi. Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, "Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızın eşi Pervin Ersoy'u ve ünlülerimizi ağırlamaktan çok mutlu olduk. Ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. Ayvalık'ın zeytin üretiminde ülke genelinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Kürlek, "Ayvalık zeytinde dünyada söz sahibi olacak" ifadelerini kullandı.

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