Hedef 4 milyon yeni istihdam

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı kapsamında işgücü piyasasında tarihi dönüşüm hedeflenirken 4 milyon yeni istihdam için teşvikler kesintisiz sürecek. İstihdamı korumak, işsizliği azaltmak için sosyal güvenlik primleri yoluyla uygulanan 19 ayrı teşvikin süresi ihtiyaca göre uzatılacak. Bu teşviklerle yaklaşık 12.2 milyon sigortalıya 84 milyar liralık destek sağlandı. Cumhurbaşkanı'na prim desteğinin 31 Aralık 2023'e kadar uzatılması yetkisi verilirken, yılsonunda süresi dolacak olan ilave istihdam sağlayan işletmelere yönelik destek uzatılacak. Yine milyonlarca çalışanın işini korumasını sağlayan kısa çalışma ve normalleşme desteğinde de sürenin Haziran 2021'e uzatılması bekleniyor. Bu yılın sonunda 26 milyon 733 bin olan istihdam edilenlerin sayısının 2023'te 30 milyon 742 bine çıkarılması hedefleniyor. Hükümet, son iki yılda 18 ayrı teşvik ve destek uygulamasıyla iki yılda 1 milyon 670 bin işyeri ve aylık ortalama 11 milyon sigortalıya 83 milyar lira destek sağladı. Öte yandan asgari ücret artışının iş gücü piyasasını etkilememesi amacıyla işverenin prim maliyetinin azaltılması yönünde uygulanan asgari ücret desteği için 15 milyar lira kaynak sağlandı.

HAZAL ATEŞ/ANKARA