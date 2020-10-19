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Haberler Ekonomi Kovid-19 önlemleriyle ‘açık büfe’ israfı azaldı

Kovid-19 önlemleriyle ‘’ israfı azaldı

Kovid-19 önlemleriyle ‘açık büfe’ israfı azaldı
Giriş Tarihi: 19.10.2020

KOVİD-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla otellerde açık büfe servisini personelin yapmaya başlaması, sektörün en önemli sorunlarından gıda israfını azalttı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, "Tedbirlerle beraber insanlar yiyeceği kadar ürünü mutfak personelinden istemeye başladı. Otellerin açık büfelerindeki israfta yüzde 30'lara varan azalma oldu. Bu çok önemli bir oran" dedi. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge de açık büfenin gıda israfında büyük sorun olduğunu dile getirerek, "Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlemesiyle sorun biraz olsun çözüldü. Misafirimizin tabağa alıp da yiyemediği, çöpe giden çok gıda vardı ancak yeni uygulamayla bu azaldı. Bu sistem tuttu" dedi.

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