Yeni normale uyum sağlayan firmalar güçlerini koruyacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ekonomileri olumsuz etkilerken, tüketici davranışlarındaki değişim, tüm sektörleri ve şirketleri yeni adımlar atmaya zorladı. Pandemide alışveriş ve harcama alışkanlıklarında yaşanan değişimler, ekonomik hayatta köklü ve kalıcı iş modellerinin ve yeni sektörlerin de ortaya çıkmasını sağladı. Ticaret ve Ekonomi Kulübü (TEKDER) Genel Başkanı Mehmet Ulutaş, global salgına dair çözüm üretebilen, yeni tüketici alışkanlıklarına cevap verebilen işletmelerin bu süreçte ayakta kalacağını belirterek, mevcut sektörlerde yaşanacak köklü değişimlere ayak uydurulması ve önemi artacak sektörlere yönelinmesi gerektiğini ifade etti.

İTHAL ÜRÜNDE TASARRUF

Her şeyi devletten beklemenin doğru bir yaklaşım olmadığını vurgulayan Ulutaş, "Ülkesini milletini seven dünden daha fazla çaba göstererek inanarak üretmeye, çalışmaya devam edecek. Motivasyonumuzu, moralimizi yüksek tutacağız. İnancımızı, umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Çalışan, işine dört elle sarılacak. Herkes kendi işini yapacak, başkalarının işine karışmayacak" dedi. Yerli üretimde değil, ithal ürünlerde tasarrufa gidilmesi gerektiğini söyleyen Ulutaş, "Örneğin; birkaç yıl mevcut cep telefonlarıyla idare edecğiz ve yenisine binlerce dolar vermeyeceğiz. Yeni telefon kuyruğuna girmekten vazgeçeceğiz. İsraftan kaçınmalıyız, Ülkemizde günde 12 milyon ekmeğin çöpe atılması biz Müslümanlara yakışmıyor. Sadece fikir ve teori üretmekle kalmayacak, pratik hayatın, sahanın sorunlarının üzerine eğilecek, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz. Yurt dışıyla bağlantılı her kurum, her şirket ve her birey bu süreçte ülkemizin propagandasını çok iyi yapmalı. Kendimizi ona buna şikâyet etmeyelim. Unutmayalım Türkiye'nin Türkiye'den başka dostu yoktur" dedi. Pandemi sürecinde özellikle küçük esnafa destek olunması gerektiğini belirten TEKDER Başkanı Ulutaş, "Alışverişimizin hepsini AVM'lerde, zincir marketlerde değil, esnaftan da yapmamız lazım. Bu ülkenin temel direği olan esnafımıza destek olmalıyız. Bankalar kredi verirken bin dereden su getirmemeli" diye konuştu.

YENİ TEŞVİK VE DESTEKLER

Kapsamlı ve uygulamalı bir sicil affı gelmesi gerektiğini savunan Ulutaş, şöyle devam etti: "Çeki, senedi, kredi kartı, kredi taksidi geciken yani ödeyemeyene bir defaya mahsus düzenleme getirilmeli. Vergi ve SGK borçlularına af gelmeli. Vergi mükelleflerine matrah artırımı imkanı tanınmalı, vergisini düzenli ödeyene indirim yapılmalı. Ekonomi yönetimi yeni teşviklere, desteklere ve yapılandırmalara devam etmeli. Kamu İhale Kanunu sadeleştirilmeli, yerli firmaların ihalelere katılmaları kolaylaştırılmalı."



TARIM, HAYVANCILIK VE TURİZM CENNETİYİZ

ÜLKEMİZİN tarım, hayvancılık ve turizm cenneti olduğunu vurgulayan Ulutaş, "Çiftçilerimize elektrik desteği verilmesi gerekli. Ülkemizin tanıtımını 81 ili kapsayacak şekilde yapmalıyız. Teknolojide dünya çapında bir marka yaratmamız lazım. Tüm bunlar ulusal birlik ve dayanışma anlayışıyla yaşama geçirilebilir. Bu zor dönemi en az zararla, hatta büyüyerek atlatacağımız görülüyor. Yeter ki inanalım, çalışalım, üretelim" ifadelerini kullandı.

Tolga TEKİN