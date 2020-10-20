Ar-Ge 250’de zirve TUSAŞ’IN

Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen "Türkiye Ar-Ge Araştırması"nda Türkiye'de firmaların bu alana yaptığı yatırımların katlanarak arttığı gözlemlenirken araştırmaya konu olan 500 firmanın 2019 yılında Ar-Ge'ye 15 milyar 552 milyon TL'lik bir yatırım yaptığı görüldü. Firmaların 2019 verilerine göre yapılan araştırmada bu yıl savunma sanayi ağırlığını hissettirirken; TUSAŞ, Aselsan ve Roketsan ilk üçte yer alan firmalar oldu. Liderlik koltuğuna savunma sanayinin mihenk taşlarından biri olan TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAİ) geçerken, 2018 yılında Ar-Ge'ye 1 milyar 576 milyon TL harcayan firma, 2019 yılında bu rakamı 3 milyar 14 milyon TL'ye çıkararak Ar-Ge alanındaki harcamalarını yüzde 91,2 artırmış oldu. Dünyanın yakından takip ettiği projeleri geliştirmek için Ar-Ge yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil,"TUSAŞ olarak 2018 yılında 1.5 milyar lira olan Ar-Ge harcamalarını 2019 yılında ikiye katlayarak, Ar-Ge ve inovasyon projelerinde toplamda 3 milyar TL'nin üzerinde bir harcama gerçekleştirdik. Böylece 2019 yılındaki toplam cironun yüzde 34.4'ünü Ar-Ge harcamalarına ayırmış olduk" dedi.



ILK 10'DAKI DIGER FIRMALAR

2018 yılının lider ismi Aselsan 2019 yılında listenin ikinci sırasına yerleşirken firmanın söz konusu dönemde Ar-Ge'ye 2 milyar 975 milyon TL ayırdığı görüldü. Bir önceki araştırmanın dördüncü sırasında yer alan Roketsan, bu yıl listede üçüncülüğe yükselen isim oldu. 2018 yılında 512 milyon 109 bin TL olan Ar-Ge harcama tutarını 2019 yılında 525 milyon 252 bin TL'ye çıkaran firma, böylece yüzde 2,6'lık bir artışla listede üçüncülük koltuğuna yerleşti. İlk 10'da yer alan diğer firmalar şunlar: Turkcell, Havelsan, Ford, Vestel, Tofaş, TEI TUSAŞ ve Mercedes Benz.