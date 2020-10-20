Borsa İstanbul 1.200 seviyesinin üzerinde

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,06 değer kazanarak 1.205,37 puana yükseldi ve 27 Temmuzdan bu yana ilk defa 1.200 seviyesinin üzerine çıktı. Analistler, teşvik paketinin görüşüleceğine dair haberlerin risk iştahını pozitif etkilediğini belirterek, yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve bu kapsamda alınan önlemlerin de gündemin odağında bulunduğunu ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.240 puanın direnç, 1.180 ve 1.150 puan seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğu belirtildi. Döviz piyasalarında ise dolar aşağı yönlü hareket ederek dün gün içinde 7.870 seviyesine kadar düştü. Euro ise günü 9.300 seviyesinde kapattı.