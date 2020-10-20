İşe dönüşte tarihi fırsat

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu hafta görüşülmesi beklenen istihdam paketi hem işçi hem de işvereni rahatlatan tarihi fırsatlar içeriyor. Bunlardan biri de 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 tarihleri arasında çıkardığı çalışana iş kapısı açan işverenler daha önceden sigortasız çalıştırdığı işçiler için para cezası ödemekten kurtulacak. Yasa çıktığı tarihten itibaren 30 gün içinde eski işyerine dönmek için başvuran işçisinin talebine olumlu yanıt veren işverenler aylık bin 324 lira destek alacak. Bu destek işten çıkarma yasağı süresince devam edecek. Yaklaşık 8 milyon çalışan için 16 milyar liralık asgari ücret desteği sağlanırken istihdama 19 başlıkta verilen teşvikler gelecek yıl da kesintisiz devam edecek.

30 GÜNDE İŞE ALIRSA

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulan yasa teklifiyle istihdamda öncelik 12 aydan daha uzun süredir işsiz olanlara verilecek. Bu kişileri alan işverene günlük 44.15 lira ödeme yapılacak. Bu tutar diğer işçilerin prim ödemeleri ile mahsup edilecek. İşe başladıktan sonra ücretsiz izne çıkarılanlar aylık bin 168 lira nakdi ücret desteğinden yararlanacak. Bugüne kadar çalışanına sigorta yapmayan işverenler işten çıkardığı işçisini 30 günde işe alırsa geriye dönük para cezasıyla karşılaşmayacak. Cumhurbaşkanı, söz konusu destek ve nakdi destek tutarlarını artırmaya yetkili olacak.



ILAVE ISTIHDAMA DESTEK SÜRECEK

AYNI dönemde ilave alınan işçiler için de aylık bin 324 lira destek sağlanacak. Bu süre sona erdiğinde mevcut ilave istihdam teşviki (bin 130 lira) devam edecek. Aralık 2023 tarihine kadar özel sektörde bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilenler için 12 ay, kadın, genç ve engelli olması halinde 18 ay prim teşviki verilecek.

HAZAL ATEŞ / ANKARA