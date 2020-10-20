YaaniMail’in kullanıcı sayısı 1 milyonu astı

TÜRKİYE'DEN 7/24 kesintisiz hizmet veren ve Turkcell veri merkezleri kalitesiyle güvenli e-posta hizmeti sunan YaaniMail'in kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti. Bireylere @yaani.com uzantılı ücretsiz e-posta hizmeti sağlayan YaaniMail, kullanıcılarına 2GB e-posta saklama alanı sunuyor. Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Tamamen yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen YaaniMail platformunda toplanan verileri, Türkiye'de bulunan yüksek güvenlikli veri merkezlerimizde ve kendi sunucularımızda saklıyoruz" dedi.