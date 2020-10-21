3.Türkiye 2023 Zirvesi 22 Ekim'de İstanbul Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleştirilecek

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açılış konuşmasıyla başlayacak 'Geleceğin Şehirleri' paneli, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Dilek Güngör moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Panele, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Mekansal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar katılacak.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açılış konuşması ile başlayacak 'Dijital Dönüşüm' panelinde ise Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Halkbank Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı Olcay Atlıoğlu, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Turkcell CEO'su Murat Erkan, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan ve Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, görüşlerini paylaşacak. Panelin moderatörlüğünü Sabah Gazetesi ve Daily Sabah Teknoloji ve Girişim Yazarı Timur Sırt gerçekleştirecek.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açılış konuşmasıyla başlayacak 'Milli Enerji' panelinde moderatörlüğü Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Yazarı Okan Müderrisoğlu üstlenecek. Panelde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, DEIK Enerji İş Konseyi Başkanı Haluk Kalyoncu, SOCAR CEO'su Zaur Gahramanov, Total & M Oil Genel Müdürü Yüksel Yılmaz, Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez yer alacak.