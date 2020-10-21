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Haberler Ekonomi Buğday, arpa ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı

, ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı

Son dakika... Bazı hububat ürünlerinin ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfırlandı.

Buğday, arpa ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı

21.10.2020, 09:47 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020,09:51

Bazı hububat ürünlerinin ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfırlandı.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, daha önce ülke ve ülke gruplarına bağlı olarak, kapsam dahilindeki makarnalık durum buğday, adi buğday, kızıl buğday, mahlut, beyaz arpa, matlık arpa ve mısır ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfırlandı. Karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

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