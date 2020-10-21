Çinliler Türkiye’den konut alıyor

Türkiye'den en çok konut alan yabancılar listesinde ilk 20'de son yıllarda bulunmayan Çinliler, bu yılın 9 aylık döneminde 659 adetle tüm zamanların yıllık rekorunu kırdı. TÜİK istatistiklerine göre, Çinlilerin 2020 ile birlikte Türkiye'de konut alımına gösterdiği ilgi devam ediyor. Bu yıl korona virüs salgınına rağmen Türkiye'den konut alan yabancılar listesine Çinlilerin damga vurduğu görüldü. Son 3 yıldır listede yer alamayan Çinliler, Türkiye'den en çok konut alan 12. millet oldu. Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, "Çinlilerin yıllık yurt dışı gayrimenkul yatırımı 50 milyar doların üzerinde. Doğru bir strateji izlersek bu pastadan büyük bir pay alabilme potansiyelimiz var" dedi.